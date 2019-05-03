مجسم فني قوامه 3646 حجراً ملوناً احتفالاً بالربيع

المصدر: إعداد: فاتن صبح

رقم قياسي جديد، قوامه هذه المرة، أضخم معروضة من الحجارة الملوّنة، التي شكلت جزءاً من احتفال الربيع السنوي في كرانلي البريطانية، حيث بلغ عدد الحجارة الملونة 3646 حجراً.

وعرضت اللوحة الفنية الحجرية في منطقة «فاونتين سكوير». وتمكن الناس بعد تأكيد الحكام كسر الرقم القياسي السابق البالغ 1150 حجراً، من الحصول على الحجارة التي تمّ توزيعها بشكل عشوائي على الزوار.

وتمّ تشجيع كل من حصل على أحد الحجارة الملوّنة، الاحتفاظ بها حتى وقت لاحق في أنحاء القرية، من أجل استكمال لعبة الحجارة الشهيرة في كرانلي.

وقد سبق التحضير للرقم القياسي الجديد، حض المنظمين الفنانين المحليين، على البدء بتزيين وتلوين الحجارة، والاستعداد لإدراجها ضمن المعروضة.