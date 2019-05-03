كلب بمهارات استثنائية يعزف على البيانو ويغني

المصدر: دبي - البيان

كشف كلب «موهوب» عن مهارات استثنائية في العزف على البيانو والغناء، وأثار إعجاب الكثيرين، بعد أن نشر صاحب الحيوان الأليف مقاطع فيديو تظهر قدراته الفريدة، بحسب «سكاي نيوز عربية».

واحتفل الكلب، ويدعى «بودي»، قبل يومين، بالذكرى الثالثة لإنقاذه من قِبل عائلة أمريكية، في جزيرة «لونغ آيلاند» قرب نيويورك، وكان الاحتفال بالعزف المنفرد على البيانو والغناء. ويظهر الفيديو الكلب «بودي» وهو يضرب بإحدى أقدامه على البيانو، بينما يرفع رقبته إلى أعلى ويصدر أصواتاً متناغمة مع ما يصدر عن البيانو، وكأنه يغني.

وظهر الكلب بكامل أناقته، إذ ارتدى ربطة عنق صغيرة كتلك التي يرتديها عادة كبار عازفي البيانو حول العالم، وبدا مستمتعاً للغاية وهو يؤدي مقطوعته على نحو مذهل.