تناغم وسحر

المصدر: تصوير: زافير ويلسون

لكل ركن ووجهة في دبي حكاية مطرزة بالأصالة ومعطرة أيضاً بجماليات المعاصرة والتقدم، إذ تتمازج في وجهاتها ومعالمها مفردات التطوير وجوانب وطقوس الحياة التقليدية المتوارثة لتشكل بمجملها تناغماً فريداً.

وهو ما يتجسد في أحد جوانبه، مع هذه الصورة التي يظهر فيها صيادون يحضرون ويتجهزون لممارسة أعمالهم اليومية، على شاطئ بجميرا، بالقرب من مجموعة التجهيزات النوعية المتوافرة | تصوير: زافير ويلسون