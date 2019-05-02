ملك تايلاند يتزوج حارسته الشخصية

المصدر: وكالات

عين ملك تايلاند ماها فاجيرونغكورن، الذي سيتم تتويجه رسميا يوم السبت، حارسته الشخصية وقرينته الجديدة ملكة للبلاد.

وأعلن الأربعاء في الجريدة الرسمية "رويال غازيت" أن سوثيدا فاجيرونغكورن نا أيوديا، تزوجت قانونا من الملك (66 عاما)، وهي الآن الملكة سوثيدا.

ومن المقرر أن يتم تتويج الملك ماها فاجيرالونجكورن ليعتلي عرش تايلاند السبت المقبل ، وسط احتفالات مطولة من المقدر أن تبلغ تكاليفها 31.2 مليون دولار.

وسيتم إقامة سلسلة من الاحتفالات المتنوعة والمعقدة خلال الفترة بين الرابع والسادس من مايو الحالي، وتكون بمثابة أول احتفالات للتتويج خلال ما يقرب من 70 عاما، كما أنها تعد أول احتفالات من نوعها يشهدها معظم مواطني تايلاند طوال حياتهم وربما كانت الوحيدة.

وأصبح الملك ماها فاجيرالونجكورن الذي يبلغ من العمر 66 عاما ملكا على تايلاند، خلفا لوالده الملك بهوميبول أديوليادي الذي توفى في تشرين أكتوبر 2016 بعد أن ظل في سدة الحكم لمدة سبعة عقود.