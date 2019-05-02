زوج غيور يقطع أذن رجل ألقى التحية على زوجته

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أقدم زوج غيور على قطع قطعة من أذن رجل بمطواة لإلقائه التحية على زوجته.

وذكرت "ميرور" أن أجمل مهروف استشاط غضبًا بعد أن لاحظ أن الضحية يمشي في الحديقة قرب زوجته فسأله: "هل كنت تتحدث معها ولماذا؟ قبل أن يهاجمه.

ووصف القاضي رد فعل الزوج الغيور بأنه "فاق الحد" قائلا إن كل ما حدث بين زوجة مهروف والضحية كان مجرد "تبادل التحايا".

وقد تعرض الضحية للتشوه بشكل دائم وندبة من الجرح بعد أن اضطر الجراحون إلى خياطة أذنه اليسرى مجددا بعد الهجوم.

وتم سجن مهروف، 37 عامًا، لمدة أربع سنوات بعد أن أقر بأنه مذنب بتسببه بالجرح وحيازة مطواة في مكان عام.