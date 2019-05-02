العثور على ثعبان عجيب في أستراليا

المصدر: د ب ا

تم العثور على ثعبان بثلاث عيون، يطلق عليه اسم "مونتي بايثون"، في بلدة "هامتي دو" النائية بولاية نورثرن تيريتورى في أستراليا.

وقد تم العثور على الثعبان الغريب، الذي يبلغ طوله حوالي 40 سنتيمترا، على طريق "أرنهيم" السريع، في أواخر مارس، بجمجمة مشوهة وثلاث عيون، بما فيها عين إضافية تخرج من منتصف رأسه.

وقال متحدث باسم إدارة "الاراضي الشمالية للمتنزهات والحياة البرية"، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، اليوم الخميس، إن الإدارة سعت جاهدة من أجل إطعام الثعبان منذ اكتشافه على أيدي حراس الغابات، وقد نفق في الأسبوع الماضي.

وأوضحت الادارة في بيان لها أن الثعبان كان صغيرا في العمر، وقد تم العثور عليه على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب داروين عاصمة الولاية.

وقالت السلطات إنه "قد تم الحصول على أشعة سينية لرأس الثعبان، كشفت أنه لم يكن هناك رأسان منفصلان لنفس الثعبان، بل يبدو أنها جمجمة واحدة بتجويف عين إضافي".

وقالت الإدارة إنه "شبه مؤكد أن العين الثالثة هي أمر طبيعي، لأن الزواحف المشوهة شائعة نسبيا".