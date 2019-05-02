السعودية تتحرى هلال شهر رمضان بعد غد

المصدر: وام

دعت المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم بعد غد السبت، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس" أن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر شعبان لهذا العام 1440هـ حسب تقويم أم القرى، فإن لم ير فيتحرى رؤية الهلال مساء يوم الأحد الموافق الثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى.

ودعت المحكمة العليا من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.