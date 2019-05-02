مضاد حيوي وفيتامين «سي» يعالجان السرطان

المصدر: دبي - عمر حرزالله

طور الباحثون في جامعة سالفورد البريطانية، طريقة جديدة غير تقليدية لمكافحة الخلايا السرطانية، حيث تم دمج مضاد حيوي مع فيتامين C.

ولم يقتصر المزيج على علاج الأورام الخبيثة، بل قلل وفقاً لـ«ديلي ميل»، فرصة عودة انتشار السرطان.

كانت العلاجات التي تمزج بين «الدوكسيسيكلين» وفيتامين C أكثر فعالية بنسبة 100 مرة في القضاء على الخلايا الجذعية السرطانية بالمختبر مقارنة بعامل مضاد آخر للسرطان يجري اختباره وهو «ديوكسي-د- غلوكوز».

وتعتمد الدراسة الجديدة على عمل سابق لباحثين في المملكة المتحدة، حيث بحث في استخدام فيتامين C لقتل الخلايا الجذعية السرطانية.