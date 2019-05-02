رقم هويته أكسبه اليانصيب

المصدر: دبي - البيان

توجه عامل مصنع للدجاج في بريطانيا إلى بلده لأول مرة منذ 5 سنوات، بعد أن فاز بيانصيب قدره 58 ألف جنيه استرليني.

وأفادت صحيفة «ميرور» بأنه بعد أيام من حصد جائزته الضخمة، استقال العامل إليسيو زيمنز من عمله في المصنع وحجز عطلة فاخرة مع زوجته وعائلته في بالي.

وبدأ في وضع خطط لإقامة سلسلة مطاعم في بلده الأصلي بضواحي تيمور الشرقية. وقد فاز باليانصيب بعد اختيار الأرقام على أساس رقم هويته في العمل. وقال إليسيو: «فكرت في أن استخدم رقم هوية العمل المستخدمة في التحقق من ضبط الوقت، وهذا ما ساهم بفوزي بالجائزة».