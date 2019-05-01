تجارب فريدة في دبي لا ينساها الزوار

المصدر: إعداد: فاتن صبح

"حين تطالعك مشهدية جديدة بالكامل، بحياتها المدنية وثقافتها، قد يصعب عليك أن تعرف من أين عساك تبدأ"، ذلك قول دانيال طومسون مدرّب الأعمال الشهير الذي أمضى فترة طويلة من حياته في دبي، مضيفاً أن هناك الكثير من الأمور الممتعة التي يجب ألا تفوتك إذ كنت تملك 48 ساعة تمضيها هنا.

ويعتبر دانيال أن خور دبي أحد الأماكن المفضلة لديه على الكوكب، بعيداً عن الأبراج وناطحات السحاب وأكثر قرباً من التاريخ ويمنحك فرصة التعرف على ما كانت عليه دبي قبل 50 عاماً تقريباً.

أما تجربة الطعام فيوليها أهميةً كبرى وينصح بثلاثة أماكن لتذوق ما لذّ وطاب في سوق التوابل، وبر دبي ومطعم "دن تاي فونغ" لتجربة الطعام التايواني.

كما يؤمن دانيال بأن أفضل أماكن دبي تلك التي لا تراها على كتب دليل الإرشاد السياحي. وينصحك باستئجار سيارة لاستكشاف "الرمال والكثبان على امتداد البصر" وتجربة مريحة للأعصاب.

وتملك دبي، برأي دانيال " أنظف الشطآن البحرية والرمال البيضاء، والمياه الصافية الزرقاء وأشجار النخيل". مما يدعو لعدم تفويت فرصة السباحة والاستمتاع.

ومع أنه يحب الشراء من مراكز التسوق الكثيرة، ومعظمها الأفضل في العالم، فإنه يهوى كذلك التبضع من البازارات الكثيرة، إذ يقول: " تؤمّن تلك المتاجر المحلية الصغيرة سلعاً بأسعار بخسة، مصنوعة يدوياً وذات نوعية عالية عموماً".