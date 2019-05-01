«سيارات الشيخ زايد» كتاب يكرم الوالد المؤسس

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أهدى المؤلف والباحث المتخصص في عالم السيارات محمد لقمان علي خان، كتابه «سيارات الشيخ زايد» لروح الوالد والمؤسس لدولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتناول رحلة التأليف في مقابلة مع صحيفة «غلف توداي».

وأبدى خان عدم اليقين حيال أي من السيارات كانت تحظى بالأفضلية لدى المغفور له الشيخ زايد بين «رولز رويس» الملكية، و«مرسيدس بنز» الجبارة، و«كرايسلر» القوية، أو سيارات الطرقات الوعرة مثل «لاند روفر» و«نيسان باترول» و«وتويوتا لاند كروزر»، إضافةً إلى سيارة «لاغوندا» المذهلة من «آستون مارتن».

وكشف خان في أول الأسئلة عن اعتقاده أن المغفور له الشيخ زايد كان يكنُّ عشقاً خاصاً لسيارات «رولز رويس»، لاسيما تلك التي من طراز «فانتوم».

أما عن تفضيل سموه للسيارات الكبيرة الواسعة فذلك لإمكاناتها في الوصول إلى مواطني الصحراء واستطلاع أوضاعهم وشكاواهم، والاطلاع على سير الأعمال في المشاريع التنموية البعيدة الرملية، وفق خان.

وقد ولدت فكرة تأليف الكتاب عام 2018، أي في «عام زايد»، حين أراد أن يكرم خان المغفور له الشيخ زايد، بكتاب يروي إرثه من عالم السيارات.

أما عن وصوله من حيدر آباد الهندية إلى دبي، فيقول إن الإمارات كانت تشكل محطة زيارات قصيرة أثناء تنقله بين بريطانيا والهند أيام الدراسة، حيث كان يلتقي إخوته وبعض أفراد عائلته. ونظراً للدهشة والإعجاب اللذين كانت تطبعهما المدينة في نفسه كل مرة، قرر أن يجعلها موطنه الثاني.