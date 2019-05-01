تعرضت للعض في الحضانة 25 مرة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أصيبت أم بصدمة حين اكتشافها ما لا يقل عن 25 علامة عض على جسد طفلتها عندما عادت إلى المنزل من الحضانة.

واتهمت أليس مارتن ، من ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية وفقا لـ "ميرور" ، حضانة ابنتها البالغة من العمر 15 شهرًا بالإهمال وأبلغت الشرطة ووزارة الصحة بذلك.

وأدركت أليس أن ابنتها روزالين قد أصيبت أثناء تغيير ملابسها في المنزل ووجدت علامات حمراء على ظهرها.

وقالت الأم أن أشد ما أغاظها حقيقة أن القائمين على الحضانة لم يخطرونها بتعرض طفلتها للعض حينما استلمتها وأن شعرت أنها تألمت وبكت كثيرا من شدة العض.