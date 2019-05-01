«النينغا السيبراني» ينقذ أمن المعلومات

المصدر: دبي - البيان

وضع «روبن بول»، الملقب بـ«النينغا السيبراني»، حداً للبيانات والتصريحات التي تصدرها كبري الشركات التقنية عن مستويات الأمان والحماية في أجهزتها، كاشفاً عن ثغرات هائلة تنطوي عليها الإجراءات الأمنية لملايين الأجهزة التكنولوجية المستخدمة يومياً.

فبشكل حي ومباشر، وأمام الحاضرين لــ «مؤتمر عطلة أسبوعية للأمن السيبراني»، الذي نظمته «كاسبرسكي لاب» في جنوب أفريقيا، أمس، تمكن الفتى ذي الـ 13 ربيعاً، من اختراق طائرة بدون طيار، وبسرعة مذهلة.

دقائق بسيطة كانت كافية لـ «النينغا السيبراني» و«كاسبرسكي لاب»، للتأكيد على الحاجة الملحة لاعتماد إجراءات أمنية أكثر صرامة، من الشركات التي تقوم بتطوير أجهزة متصلة بإنترنت الأشياء، مثل الطائرات بدون طيار، وشاشات مراقبة الأطفال، والأجهزة الذكية، والألعاب المتصلة، وغيرها من التقنيات المتصلة بالإنترنت، لسهولة اختراقها، وما قد ينجم عن هذا الاختراق من كوارث.