طفلة تطور لعبة لتعليم البرمجة

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

تبدو سميرة ميهتا إلى حد كبير كالأطفال الآخرين الذين هم في عمرها. وتتحدث في صفحتها على "انستغرام" عن وجود منصة لها لبيع الليمونادة، كما أنها تحب السباحة وتشارك كغيرها في منافسات تحدي الرقص.

لكن سميرة عن نظرائها من الأطفال في سن العاشرة، هي المديرة التنفيذية المؤسسة والمخترعة لـ CoderBunnyz ، وهي لعبة ألواح تُعلِّم اللاعبين حتى سن الرابعة مفاهيم الترميز الأساسية في الكمبيوتر والبرمجة. ويقوم اللاعبون برسم ونقل أجزاء الأرنب الخاصة بهم على طول اللوحة بهدف تناول الجزر والانتقال إلى وجهتهم النهائية.

تقول سميرة في هذا الصدد: لقد تخيلت لعبة الألواح لأول مرة عندما كانت في الصف السادس الابتدائي، ، بعد أن بدأ والدي، وهو مهندس يعمل كمستشار رسمي للشركة، في تعليمها كيفية كتابة الأكواد.

وأثناء بحثها عن مواد تعليمية للمبرمجين لأول مرة ، لاحظت قلة الطرح في السوق لمنتج يساعد الشباب على تعلم البرمجة، لتهم بابتكار لعبتها في سبيل تعليم أبناء جيلها بعضاً مما تملكه من معرفة.

استحوذت سميرة على اهتمام شركتي مايكروسوفت وغوغل علاوة على ميشيل أوباما وغيرهم بقدراتها الفذة.