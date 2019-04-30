المصدر: مونستر (ألمانيا) - د ب أ

قال باحثون إنهم رصدوا أغرب عملية فيزيائية على الإطلاق، ألا وهي عملية تحلل غاز «زينون 124» النبيل المشع. ونشر باحثو مشروع زينون العلمي، نتائج أبحاثهم في العدد الحالي من مجلة «نيتشر» المتخصصة.

ويتحلل نظير الزينون 124 بعملية نادرة تتطلب أن يتلقف بروتينان في نواة الذرة بشكل متزامن، إلكترونين من الغلاف الإلكتروني للذرة. مع تصادف وجود الإلكترونين في نفس الوقت في الوضع الصحيح المناسب، وهو أمر غير محتمل، لدرجة أنه وفي حالة وجود كمية كبيرة من غاز الزينون 124، فإن نصف هذه الكمية لا تتحلل إلا بعد (18 تريليار سنة).