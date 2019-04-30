رجل حديدي في عمر 86 عاماً

المصدر: دبي - عمر حرز الله

يبلغ هيرومو إنادا (86 عاماً)، وهو أكبر عداء رياضي ينهي ما يعتبره الكثيرون أصعب سباق في العالم، وهو «الترياتلون الحديدي». ولكن مع صلابة جسمه، يسعى هذا العجوز الياباني، لمواصلة إثبات قدرته على إنجاز أصعب المهام.

ويتألف سباق الترياتلون القياسي الأولمبي، من السباحة لمسافة 1.5 كم، وركوب الدراجة لمسافة 40 كم، والركض لمسافة 10 كيلومترات، وكل ذلك يتطلب من المتنافسين التسابق 3 مرات ضمن مدة محددة. يقول هذا الرجل الحديدي: «جزء مني يريد تحدي نفسي، ورؤية كم من الوقت يمكنني الاستمرار في المنافسة». ولقد تمكن إنادا من إكمال السباق ثلاث مرات.