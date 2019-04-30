السير فوق النيران لهدف خيري

المصدر: دبي - البيان

يعتزم متطوعون، تحطيم رقم قياسي عالمي، من خلال السير فوق مسار خيري مشتعل بالنيران في إنجلترا.

وسيجري السير فوق الجمر المشتعل، وفقاً لـ«رونيكيل لايف»، لجمع الأموال من أجل الأعمال الخيرية، ومن المأمول أن يشارك الكثير من الأشخاص في هذا المشروع الخيري المحفوف بالمخاطر، لأن الهدف هو كسر السجل السابق لهذا الحدث الأكبر والفريد من نوعه.

وسيجري السير فوق الجمر المتقد في ملعب الرجبي في نيوكاسل فالكونز، ويرنو داني ميتشل، أحد مديري المشروع، لاشتراك 1500 شخص، بهدف جمع أكثر من 250 ألف جنيه استرليني لمشاريع خيرية محلية .