علماء يبحثون كيفية إيجاد حل لاحتمال تصادم نيزك بالأرض

المصدر: (د ب أ)

من المقرر أن يشمل مؤتمر افتتح الاثنين، إجراء تدريب لاختبار كيفية رد وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والمجتمع الدولي على وجود نيزك في مسار تصادمي مع الأرض.

وفي هذا المؤتمر سوف يتطرق عدد من العلماء لما يجب عمله، بما في ذلك ما إذا كان سيتم محاولة جعل النيزك ينحرف عن مسار التصادم.

ومن بين الأسئلة التي ستطرح ما إذا كان زعماء العالم سيوفرون تمويلا واتخاذ قرارات أخرى في المراحل الحرجة وكيفية تجاوب عامة الناس.

ويعد المؤتمر، الذي يستمر خمسة أيام، والمنعقد في كوليج بارك بولاية ميرلاند بالقرب من واشنطن هو سادس مؤتمر تعقده الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية/آي إيه إيه/ حول الدفاع عن الكواكب ، وهو يعكس تزايد الإقرار بالخطر المحتمل الذي تمثله النيازك وغيرها من الأجسام السماوية التي تقع بالقرب من الأرض.

وقال مدير ناسا جيم بريدنستاين أمام المؤتمر إن النيزك الذي اصطدم بالأرض في عام 2013 وتسبب في إصابة مئات الأشخاص وإلحاق أضرار بالمباني فوق منطقة كبيرة في روسيا، يعد مثالا على مدى الخطر.

وأضاف قائلا إنه بينما أن هذا النيزك يبلغ قطره 20 متر ا فقط ، إلا أن هناك آلاف الأجسام التي تتحرك في مدار بالقرب من الأرض، أكبر حجما.

