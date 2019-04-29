يتميز الحرف العربي بطريقة كتابته المتصلة، التي تجعل لديه القابلية لاكتساب أشكال هندسية، تتراوح بين الاستدارة والتزوية والتشابك والتداخل والتركيب. يقترن فن الخط بالزخرفة العربية، حيث يستعمل لتزيين المساجد والقصور والكتب، وخاصة نسخ القرآن الكريم.. هنا طفلة تتأمل لوحة لسورة الفاتحة في معرض دبي للخط العربي المقام في وافي سنتر.
فن الخط العربي— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٩ أبريل ٢٠١٩
يتميز الحرف العربي بطريقة كتابته المتصلة، التي تجعل لديه القابلية لاكتساب أشكال هندسية، تتراوح بين الاستدارة والتزوية والتشابك والتداخل والتركيب. يقترن فن الخط بالزخرفة العربية، حيث يستعمل لتزيين المساجد والقصور والكتب، وخاصة نسخ القرآن الكريم#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/1PWT7QnS2s