المصدر: تصوير: عبد الله المطروشي

يتميز الحرف العربي بطريقة كتابته المتصلة، التي تجعل لديه القابلية لاكتساب أشكال هندسية، تتراوح بين الاستدارة والتزوية والتشابك والتداخل والتركيب. يقترن فن الخط بالزخرفة العربية، حيث يستعمل لتزيين المساجد والقصور والكتب، وخاصة نسخ القرآن الكريم.. هنا طفلة تتأمل لوحة لسورة الفاتحة في معرض دبي للخط العربي المقام في وافي سنتر.

فن الخط العربي

يتميز الحرف العربي بطريقة كتابته المتصلة، التي تجعل لديه القابلية لاكتساب أشكال هندسية، تتراوح بين الاستدارة والتزوية والتشابك والتداخل والتركيب. يقترن فن الخط بالزخرفة العربية، حيث يستعمل لتزيين المساجد والقصور والكتب، وخاصة نسخ القرآن الكريم#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/1PWT7QnS2s — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٩ أبريل ٢٠١٩