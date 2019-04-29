هندية في دبي تحوز القبول في 7 جامعات أمريكية

المصدر: دبي - نهى حوا

حازت فتاة هندية تقيم في دبي على رسائل قبول من 7 جامعات أمريكية مرموقة، مما تركها محتارة في أمرها.وأفادت صحيفة «خليج تايمز» أن الفتاة سيمون نورالي البالغة من العمر 17 عاماً، وصلتها رسائل قبول من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وجامعة جون هوبكنز، وجامعة إيموري، وجامعة جورج تاون، وجامعة جورج واشنطن، بالإضافة إلى رسائل قبول من مدارس النخبة مثل كلية دارتموث وجامعة بنسلفانيا.

وقد درست في مدرسة «أبتاون» في مردف بدبي، وتمكنت من الحفاظ على درجات «إيه» منذ الصف التاسع.

وقالت لـ«خليج تايمز»: «العملية بأسرها تتعلق بشأن اكتشاف نفسك. كل شخص يتميز بشيء فريد يقدمه»، وأوضحت أسباب قبولها: «أجبرني تقديم طلبات للجامعات على إلقاء نظرة على حياتي ومحاولة معرفة السبب وراء كل شيء قمت به.

وقد أوضحت كل ذلك ببلاغة في المقالات الخاصة بتقديم الطلبات». ووفقاً لموقع «ريبابليك»، فإن سيمون بارعة أيضاً في العزف على البيانو، وسبق أن ألفت كتاباً بعنوان «الفتاة في الغرفة الوردية».

وعندما سئلت عن الجامعة التي سوف تختارها، أفادت أن قرارها سيعتمد على الجامعات التي سوف تقدم البرنامج الأفضل في العلاقات الدولية والاقتصاد.