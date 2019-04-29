سفير فرنسا وداني بون في ضيافة «اللوفر أبوظبي»

المصدر: دبي - البيان

عبّر السفير الفرنسي لدى الإمارات لودوفيك بوي، عن سعادته باستضافة مواطنه الممثل المعروف داني بون في عاصمة الدولة، واصطحابه في جولة بأروقة متحف اللوفر أبوظبي.

وكتب السفير على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سعيد باستقبال الممثل الفرنسي الشهير داني بون، في متحف اللوفر أبوظبي، والذي يقوم بتصوير فيلم «الأسد» في الإمارات. مرحباً بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة». وأرفق السفير تغريدته تلك، بصورة تجمعه ببون أثناء زيارتهما متحف اللوفر أبوظبي.

وداني بون هو ممثل، ومخرج سينمائي، وكاتب سيناريو فرنسي معروف، ويعتبر الممثل الأعلى أجراً، ليس بفرنسا فقط، بل على مستوى أوروبا، وهو حاصل على العديد من الجوائز التقديرية في بلاده، منها نيشان الفنون والآداب من رتبة ضابط ووسام جوقة الشرف من رتبة فارس.