المصدر: تصوير: سيف الكعبي

قصر الوطن، مَعلم، يلقى إعجاب الزوار والسياح بالقبب البيضاء الضخمة للمبنى، والثريات الدرامية والأعمال الفنية التي تملأ جنباته، كما يبدو في الصورة. ويمكنهم فيه تعلم ثقافة دولة الإمارات، ومشاهدة القطع الأثرية الرئيسة، والخرائط التاريخية التي تمثل بعضاً من أقدم المساهمات العربية في المعرفة الإنسانية.



#قصر_الوطن، مَعلم، يلقى إعجاب الزوار والسياح بالقبب البيضاء الضخمة للمبنى، والثريات الدرامية والأعمال الفنية التي تملأ جنباته.



تصوير- سيف الكعبي#صحيفة_ذكية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xQBZplnloX — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٨ أبريل ٢٠١٩