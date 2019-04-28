العثور على ثاني أكبر ماسة في التاريخ

المصدر: دبي - البيان

عثر في بوتسوانا على ثاني أكبر ماسة في التاريخ، وتبين أنها ليست بقيمة مثيلاتها، أو حتى الأقل منها وزناً، بحسب «سكاي نيوز عربية». ولم يتبين مباشرة سبب التراجع النسبي لقيمة الماسة، وما إذا كان يتعلق مثلاً بتشوه ما على سطحها، لكن الموقع ذكر أن تلك الماسة العملاقة التي عثر عليها في منجم كراوي في بوتسوانا تزن 1758 قيراطاً، ما يجعلها ثاني أكبر ماسة في التاريخ.

وأصبح منجم كراوي، التابع لشركة لوكارا لمناجم الماس، واحداً من أكبر المناجم التي تشتهر بالعثور على الماسات العملاقة، حيث عثر في العام 2015، في المنجم نفسه، على ماسة ليسيدي لا رونا، التي يقدر وزنها بنحو 1110 قراريط، التي كانت سابقاً ثاني أكبر ماسة حجماً، وبيعت بحوالي 53 مليون دولار. كذلك عثر في المنجم نفسه على ماسة وزنها 813 قيراطاً، بيعت بمبلغ 63 مليون دولار.