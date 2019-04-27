لوحة فريدة

المصدر: تصوير: سالم خميس

لوحة فنية متميزة للملكة البريطانية إليزابيث الثانية، أنجزها الفنان الإماراتي عبدالرؤوف خلفان على مدار ثمانية أشهر في منزله بدبي، وما يميز اللوحة المواد المستخدمة فيها، من مجموعة من الخراطيم بأطوال مختلفة مشدودة على لوح خلفي ومحفور عليها بسكين لتشكل صورة فريدة للملكة.

لوحة فنية متميزة للملكة البريطانية إليزابيث الثانية، أنجزها الفنان الإماراتي عبدالرؤوف خلفان على مدار ثمانية أشهر في منزله بـ #دبي



تصوير- سالم خميس#صحيفة_ذكية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/zGYP9KiixA — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٧ أبريل ٢٠١٩