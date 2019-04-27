غوغل يحتفل بصدور فيلم "المنتقمون" بطريقة غربية

احتفل موقع غوغل بصدور فيلم المنتقمون ( نهاية اللعبة ) ولكن بطريقة غريبة .
فعندما يقوم متصفحو الموقع بالضغط على يد الشخصية الشريرة في الفيلم ( ثانوس ) فأنهم سيفاجأون باختفاء الكثير من المواضيع المتواجدة في الصفحة .
وعبرت عدد من حسابات التواصل الاجتماعي عن إعجابها الكبير بالطريقة التي احتفل بها غوغل بصدور الفيلم و الذي يعد الجزء الأخير من السلسلة .
#غوغل يحتفل بصدور فيلم "المنتقمون" بطريقة غربيةhttps://t.co/wx00ZDpodi#صحيفة_ذكية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vo2n2kqWGC— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 26, 2019