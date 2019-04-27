غوغل يحتفل بصدور فيلم "المنتقمون" بطريقة غربية

المصدر: البيان الالكتروني

احتفل موقع غوغل بصدور فيلم المنتقمون ( نهاية اللعبة ) ولكن بطريقة غريبة .

فعندما يقوم متصفحو الموقع بالضغط على يد الشخصية الشريرة في الفيلم ( ثانوس ) فأنهم سيفاجأون باختفاء الكثير من المواضيع المتواجدة في الصفحة .

وعبرت عدد من حسابات التواصل الاجتماعي عن إعجابها الكبير بالطريقة التي احتفل بها غوغل بصدور الفيلم و الذي يعد الجزء الأخير من السلسلة .