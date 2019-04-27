«الصحة العالمية» تحذّر من المشاهدة السلبية

المصدر: جنيف - وكالات

أطلقت منظمة الصحة العالمية توصيات بشأن النشاط البدني والسلوكيات التي تتسم بالخمول والنوم بالنسبة للأطفال دون الخامسة، مؤكدة على خطورة ترك الأطفال أمام التلفزيون وغيره من الشاشات.

وتقول المنظمة إن مشاهدة أو استخدام الشاشات، بما في ذلك ألعاب الكمبيوتر، بهدف التسلية فقط أو الإلهاء يجب ألا يحدث قبل أن يبلغ الطفل عامين.

والحد الأقصى لمن تتراوح أعمارهم بين سنتين وأربع سنوات هو ساعة واحدة يومياً. وهذه المرة الأولى التي تصدر فيها منظمة الصحة العالمية توصيات بشأن النشاط البدني والسلوكيات التي تتسم بالخمول والنوم بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة. ومن المقرر تقديم هذه الإرشادات في المؤتمر الأوروبي للسمنة في غلاسكو البريطانية يوم غد الأحد.