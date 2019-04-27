مملكة الحيوانات: أمهات يقتلن صغارهن

المصدر: دبي-البيان

توصلت دراسة أجريت مؤخراً على 289 نوعاً من الثدييات إلى أدلة على أن ثلث الثدييات تقريباً يقتل صغاره، وفي أحيان أخرى تقتل صغار حيوانات أخرى من المجموعة نفسها، لتأمين فرصة أفضل لصغارها.

ونشرت سارة هردي، المتخصصة في علم الإنسان والثدييات، في وقت مبكر من مسيرتها المهنية، بحثاً عن قتل الصغار لدى قرود اللانغور المنتشرة في قارة آسيا. وذلك طبقاً لما ذكر في تقرير في موقع بي بي سي، أمس.

وتضرب هردي، التي أثار بحثها جدلاً كبيراً في سبعينيات القرن الماضي، مثلاً بالقرد الأمريكي الصغير (النسناس)، حيث يُعرف عن أمهات النسانيس أنها تهاجم صغار النسانيس الأخرى لتأمين مستقبل أفضل لصغارها هي.

وتقول إليز هوشار، من جامعة مونبيلييه الفرنسية: «يمكن للإناث أن يدخلن في منافسة قوية للوصول إلى الموارد التي يحتجنها لتربية أبنائهن». وقد وجدت هوشار ولوكاس أمثلة على ذلك في دراسات أجريت على حيوانات الليمور والفقمة وأسد البحر والدببة والقطط والخفافيش والفئران والسناجب، وأنواع أخـرى.

وهناك 3 عوامل حاسمة تؤثر على مدى احتمال إقدام الأنثى على قتل الصغار: العيش في بيئة قاسية والجهد الكبير المطلوب من الأم أن تبذله لتربية الصغار والمنافسة الشديدة علـى المــوارد مــع الأفراد الآخريــن.