إطلالة جديدة ومحتوى مطوّر لـ"سكاي نيوز عربية"

المصدر: البيان الالكتروني

بإطلالة جديدة ومحتوى مطوّر، ستظهر "سكاي نيوز عربية" في يوم الاثنين 29 أبريل ، وذلك من خلال خطة شاملة ومتناسقة تشمل برامج واستوديوهات جديدة ومتطورة، إضافة إلى التركيز على المحتوى الرقمي (ديجيتال) بأسلوب جديد يعد الأول من نوعه في المنطقة.

وفي ما يلي أهم مزايا الإطلالة الجديدة:

- سيتم استخدام ثلاث إطلالات جديدة إحداها في استوديو A (القديم بعد تجديده) مع جدار فيديو بدقة 4K هي الوحيدة في قناة إخبارية عربية، واثنتين في استديو B (الجديد) حيث تضم إحداهما أول استديو للواقع المعزز (غرافيكس) والواقع الافتراضي على مستوى المنطقة، بينما تضم الثالثة بيئة طبيعية تم تصميمها للبرنامج الصباحي.

- سيتم بث ثلاثة برامج جديدة تعتمد على الواقع المعزز والافتراضي Virtual، بما في ذلك برنامج رياضي يتم بثه على مدى الأسبوع باستخدام تقنية الواقع الافتراضي.

- المزيد من برامج الأخبار الحيّة والمباشرة، مع تغطيات تحليلية للأحداث اليومية وأخبار الاقتصاد والتكنولوجيا والرياضة والثقافة.

- تأسيس وحدة متخصصة بالبرامج الوثائقية ستقوم بإنتاج أفلام تحقيقية وتعريفية وتسليط الضوء على قصص مؤثرة عن المنطقة.

- إطلاق 4 برامج مصممة خصيصاً للمنصات الرقمية وموجهة للشباب.

- خطة نشطة للتسويق والاتصال (على الإنترنت، وإعلانات خارجية، والسوشال ميديا) في عدد من الدول تشمل: الإمارات والسعودية ومصر والمغرب والكويت ومختلف دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لاستقطاب المزيد من المشاهدين ولتقديم شعار سكاي نيوز عربية الجديد (الخبر.. كل الخبر) من خلال فيديو.

وعلى المنصات الرقمية، سيتم إطلاق 6 منصات جديدة بحلول الربع الأخير من عام 2019 بما في ذلك على (آبل تي في) و(سامسونغ) و(أمازون فاير)، كما نخطط لافتتاح مكاتب جديدة في إفريقيا (أديس أبابا)، وآسيا (نيودلهي وشنغهاي وسنغافورة)، وأوروبا (بروكسل وجنيف) بالإضافة إلى مكتب في موسكو، ومكتب في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.