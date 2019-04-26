المعتقدات الخاطئة عن النوم تضر الصحة

المصدر: لندن - رويترز

قال باحثون إن هناك معتقدات منتشرة بشكل كبير عن النوم، تتضمن نصائح عن عدد ساعات النوم الكافية، وما النوم الجيد، وكيفية الوصول إليه، لكن عندما تكون هذه المعتقدات خاطئة، فقد يكون ضررها أكبر من نفعها.

وجمع فريق الدراسة أكثر «خرافات» النوم شيوعاً، وطلبوا من خبراء في علم النوم ترتيبها على أساس عدم صحتها، وإلى أي مدى قد يكون اتباعها ضاراً بالصحة.

وقالت ريبيكا روبنز، من كلية الطب بجامعة نيويورك، كبيرة الباحثين في الدراسة: رغم الإدراك المتزايد لأهمية النوم، إلا أن هناك خرافات أو معتقدات متبعة بين الناس، رغم وجود أدلة بحثية على أنها خطأ.