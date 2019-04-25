برج خليفة يتوشح بعلم سريلانكا

المصدر: تصوير : عبدالله المطروشي

توشح برج خليفة أمس بعلم جمهورية سريلانكا ، تضامناً مع ضحايا التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو، حيث أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها لمثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقفها الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب أيا كان مصدره ومنطلقاته كما أعربت عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء متمنية الشفاء العاجل للمصابين.