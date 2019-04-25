«أوسكار» تغير اسم جائزة

المصدر: لوس آنجلس - د ب أ

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة «الأوسكار»، أول من أمس، تغيير مسمى جائزة أفضل فيلم أجنبي، إلى «أفضل فيلم عالمي طويل».

وقال لاري كاراسزويسكي وديان ويرمان، رئيسا لجنة صنع الأفلام العالمية الطويلة في بيان: «لقد لاحظنا أن الإشارة إلى فيلم بأنه (أجنبي)، أمر لم يعد يليق بمجتمع صنع الأفلام في العالم».

وأضافا: «نعتقد أن الفيلم العالمي الطويل، يمثل بصورة أفضل هذه الفئة، ويعزز رؤية إيجابية وشاملة لصناعة الأفلام وفن السينما بصفته تجربة عالمية».

وأوضحت الأكاديمية أنه لم يتم تغيير أي من قواعد الفئة الحالية، أو متطلبات للترشح، ومن المقرر أن يسري تطبيق التغيرات ابتداء من حفل الأوسكار الـ 92.