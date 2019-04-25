فصيلة دم ذهبية نادرة تنقذ المرضى

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

من بين العديد من فصائل الدم الشائعة والنادرة التي يحملها الناس، هناك فصيلة واحدة، تعد الأندر على الإطلاق، وهناك نحو 43 شخصاً فقط في العالم بأسره يحملونها، وتدعى «Rh null»، وتمتاز بعدم وجود العامل الرايزيسي فيها، وهو العامل الأكثر انتشاراً بين فصائل الدم لمعظم البشر.

ومن بين الـ 43 شخصاً الذين يحملون هذه الفصيلة النادرة، وفقاً لـ «ديلي ميل»، ينشط 9 منهم في التبرع حالياً. وتعد فصيلة الدم «Rh Null»، التي أطلق عليها الخُبراء بفصيلة «الدم الذهبي»، قيّمة للغاية، وذلك باعتبارها فصيلة دم شامل، يستطيع صاحبها التبرُع لأي شخص لديه أنواع دم نادرة داخل نظام العامل الرايزيسي.

ما يعني أن قدرة الشخص الحامل لهذه الفصيلة على إنقاذ حياة الآخرين، هائلة للغاية، عندما يتعلّق الأمر بنقل الدم.