متجر افتراضي لتقديم حلول العناية بالبشرة في «دبي مول»

المصدر: إعداد: نهى حوا

قامت شركة التجميل الناشئة «لولولاب»، بالتعريف بمتجرها الخاص بالتجميل، القائم على الذكاء الاصطناعي في «دبي مول» أخيراً.

وأفاد موقع «تك ريبابليك»، بأن المتجر عبارة عن متجر افتراضي، يجمع الذكاء الاصطناعي وتقنية البيانات الضخمة، من أجل تقديم توصيات بشأن العناية بالبشرة، مخصصة لكل فرد.

وباستخدام كاميرا متعددة الأطياف، يمكن للزبائن أخذ «سيلفي» لتحديد حالة بشرتهم، إلى جانب منتجات العناية بالبشرة الموصى بها. وتقدم «لولولاب»: تحليلاً للبشرة، وتوصيات بشأن المنتجات التي تساعد على حل مشكلات العناية بالبشرة، وتقديم تقرير بالنتائج.

وكانت سلسلة بيع أدوات التجميل بالتجزئة، على وجه الخصوص، تستفيد من تلك التكنولوجيا في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، باستخدام الواقع المعزز، لمساعدة الزبائن في الحصول على فكرة عن كيف سيبدو شكلهم مع المكياج، واستخدام الذكاء الاصطناعي لمطابقة لون بشرتهم مع الأساس الصحيح.

ويعد التحول الرقمي في تجارة التجزئة، أحدث ثورة في طريقة تسوق الزبائن. فمن خلال أدوات مثل التسويق الرقمي، والتحليلات، وبيانات الاستشعار، والتعرف إلى الوجه، والواقع المعزز والواقع الافتراضي، يحاول أصحاب تجار التجزئة، جعل تجربة التسوق أكثر تفرداً وكفاءة.