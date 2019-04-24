الروبوت الممرض ينتظر «حقنة» تمويل

المصدر: أبوظبي ـ عبد الحي محمد

«مشروع رائع ويستحق التمويل».. هكذا كتب محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حول مشروع الممرض الآلي الذي شد انتباه المشاركين، أمس، في الدورة الأولى لمعرض رواد المستقبل الذي استعرض 14 مشروعاً ابتكارياً قدمها طلبة وطالبات من الدولة تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و25 سنة.

المشروع أعدته نورة سالم الهاشمي الطالبة في الصف الحادي عشر بمدرسة سلطان بن زايد في العين، وهو عن روبوت آلي يقوم بعمل 3 ممرضات، حيث يقيس حرارة المريض وضغطه ويساعده في تناول الأدوية ويذكره بمواعيدها ويجري له التحاليل ويطلعه على آخر تطورات حالته الصحية، كما يتواصل مع الأطباء لحظياً.

وتقول نورة: «مشروعي يتوافق مع متطلبات الحكومة الإلكترونية، ولو تم تمويله فسوف يحقق نقلة نوعية كبيرة في الخدمات الصحية في الإمارات».