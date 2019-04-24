«جزيرة النخلة» ضمن أروع الأماكن عالمياً

المصدر: دبي- سيد صالح

اختارت الكاتبة والمصورة كلوديا مارتن «جزيرة النخلة» في دبي ضمن أروع الأماكن في عالمنا المعاصر وأكثرها سحراً وإبهاراً، وذلك في كتابها الذي أصدرته أخيراً بعنوان «عجائب العالم من كلوديا مارتن».

وبحسب تحقيق نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن الكتاب أمس، تقوم فكرة الكتاب على اختيار أجمل الأماكن في مختلف بقاع العالم، من وجهة نظر الكاتبة، وطرحها للقارئ مع الصور.

ولم تحدد مارتن معايير محددة لاختيار الأماكن التي أدرجتها في كتابها سوى معيار واحد، هو أن يكون المكان ساحراً وقادراً على خلب ألباب مشاهديه، فالكتاب يجمع بين الأماكن الطبيعية وأيضاً المعالم البشرية التي أبدعها الإنسان.

ويحتوي الكتاب على أكثر من 200 صورة مبهرة للأماكن والمعالم التي اختارتها مارتن. وتندرج «جزيرة النخلة» ضمن المعالم البشرية في الكتاب، ومعها أيضاً مدرج «الكولوسيوم» في روما، وجسر «ميلو» جنوب فرنسا، الذي يعد أعلى وأطول جسر في العالم، وغيرها التي تضمنها الكتاب.