«خوذة» تمنع تساقط الشعر

المصدر: دبي - عمر حرزالله

بعد الثورة التي أحدثتها تقنيات زرع الشعر وطرح عقار شهير في علاج الصلع، فإن أياً من هذه الوسائل لا يقدم مساعدة ناجعة لـ 8 ملايين امرأة يعانين من تساقط الشعر.

وبينما يعد أبرز العقارات في هذا الشأن غير مرخص لعلاج تساقط الشعر للإناث، لارتباطه بعيوب خلقية عند تناوله أثناء الحمل، ظهرت آمال كبيرة حالياً، بعد أن طور الباحثون وفقاً لـ «ديلي ميل» خوذة ليزرية لعلاج تساقط الشعر تستخدم 80 أشعة ليزر طبية تصدر طولاً موجياً علاجياً من الضوء الأحمر لتنشيط فروة الرأس بأكملها..ورغم أنها باهظة في تكلفتها، تبقى، مقارنة بالذهاب إلى عيادات زرع الشعر التي تتراوح تكلفتها بين 40 إلى 100 جنيه إسترليني لكل جلسة، أقل كلفة على المدى الطويل.