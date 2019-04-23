عود الأكويلاريا

المصدر:
  • تصوير- أحمد عبيد
التاريخ:

قطعة من شجرة الـعود الأكويلاريا الهندي، تعرض بمتحف بيت العطور في دبي، وزنها 28 كيلوغراماً، وطولها 1.2 متر، ويطالعها مواطن ويصورها آخر كما يبدو في الصورة، في دلالة على أن خشب العود يعد من أغلى أنواع الأخشاب في العالم، ويتميز برائحة عطرية يصعب تشبيهها أو مقارنتها بأي روائح طبيعية أخرى.

 

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