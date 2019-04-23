عود الأكويلاريا

المصدر: تصوير- أحمد عبيد

قطعة من شجرة الـعود الأكويلاريا الهندي، تعرض بمتحف بيت العطور في دبي، وزنها 28 كيلوغراماً، وطولها 1.2 متر، ويطالعها مواطن ويصورها آخر كما يبدو في الصورة، في دلالة على أن خشب العود يعد من أغلى أنواع الأخشاب في العالم، ويتميز برائحة عطرية يصعب تشبيهها أو مقارنتها بأي روائح طبيعية أخرى.

قطعة من شجرة الـعود الأكويلاريا الهندي، تعرض بمتحف بيت العطور في دبي، وزنها 28 كيلوغراماً، وطولها 1.2 متر، في دلالة على أن خشب العود يعد من أغلى أنواع الأخشاب في العالم



تصوير- أحمد عبيد#صحيفة_ذكية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/R0uhD7zNap — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٣ أبريل ٢٠١٩