أرنب يحقق رقماً قياسياً بذيله

المصدر: دبي - عمر حرز الله

حقق أرنب بريطاني رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لأطول ذيل في العالم.

وبلغ طول الذيل العملاق المغطى بالفرو للأرنب، ديزي ماي، 17 سم، وهو طول مذهل، حطم الرقم العالمي السابق بزيادة قدرها 5 سم.

وأفادت صحيفة «ذي صن»، أن مربية الأرانب آنيت إدواردز، تمتلك هذا الأرنب، وهي فتاة غلاف سابقة، تحمل حالياً أربعة أرقام قياسية عالمية، بما في ذلك امتلاكها لواحد من أضخم الأرانب في العالم.

وقالت أنيت إنها لاحظت في السابق كبر حجم ذيل الأرنب، مقارنة بالأرانب الأخرى، التي عادة ما يكون لها ذيل صغير، ما دفعها لعرضه على موسوعة غينيس، ففاز باللقب.