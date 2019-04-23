جدارية مكتبة تشعل النقاش في حي هولندي

المصدر: إعداد - نهى حوّا

رسم فنانان هولنديان من محبي الكتب على أحد مباني مدينة «أوتريخت»، جدارية مكتبة تعرض كتباً بثماني لغات مختلفة بما فيها العربية، حيث يمكن للمارة تبيان كتاب «ألف ليلة وليلة» بالخط العربي.

وذكر موقع «أوبن كلتشر» أن ما فعله الفنانان، جان إز دي مان ودييف فييد، وبعض المقيمين في «أوتريخت»، كان تحويل مكتبتهم إلى فن في الشارع، مشعلين النقاشات داخل حيهما متنوع الثقافات.

تحوي المكتبة «كتباً» كثيرة، حيث يمكن لأي كان رؤية رابط بينه وبين عناوين الكتب المعروضة.

وجه مبتسم

وكان الفنان، جان إز دي مان، الذي يقيم أصدقاؤه المقربون في الطابق الأرضي من المبنى، عند تقاطع شارعي «ميموساسترات» وأمستردام، قد خطط لرسم «وجه مبتسم» على الجدار الخارجي للمبنى، بهدف رفع معنويات المارة في الشارع، لكن شكل المبنى من ثلاث طبقات أشار إلى شيء أكبر بطابع أدبي.

استغرق رسم جدارية المكتبة أسبوعاً، وتظهر عناوين الكتب أن الرسم ثنائي الأبعاد للمكتبة يعود لقراء متعطشين للقراءة. فهناك بعض العناوين باللغة الإنجليزية، مثل كتاب «الأمير الصغير» و«كبرياء وتحامل»، كما يمكن ملاحظة كتب حديثة نسبياً، ويبرز بين الكتب، كتابة بالخط العربي «ألف ليلة وليلة».

الجدارية موقعة باسم الفنانين ويظهر إلى جانبهما «الوجه المبتسم» أيضاً.

وتعد هذه المكتبة الأخيرة بين عدد من جداريات المكتبات في العالم التي تغري المارين لالتقاط صورة «سلفي».