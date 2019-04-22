«إنستغرام» يدرس إخفاء عدَّاد الإعجابات

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

كشفت نسخة مسربة من التصميم الجديد لموقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، عن اتجاه الموقع إلى إخفاء عدَّاد «الإعجابات»، بحيث لا يرى عدد المستخدمين الذين أبدوا إعجابهم بأي مشاركة، سوى صاحب المشاركة فقط.

ونقل موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن موقع «إنستغرام» المتخصص في نشر وتبادل الصور والقصص المصورة بين المستخدمين، القول: «نريد أن يركز متابعوك على المشاركة التي تنشرها، وليس على عدد الإعجاب التي حصلت عليها المشاركة. خلال هذا الاختبار، سيكون الشخص صاحب المشاركة هو الوحيد الذي يرى عدد الإعجاب المسجل عليها».

وذكر موقع «تك كرانش»، أن إخفاء عدَّاد الإعجاب على موقع «إنستغرام»، سيقلل من العقلية التي تجعل الكثيرين يبدون إعجابهم بالمشاركة التي حصلت على عدد كبير من الإعجاب فقط، كما ستقلل من الشعور بالمنافسة بين مستخدمي التطبيق.