المصدر: دبي - البيان

أنشأت امرأة من ألمانيا سجلاً فريداً من نوعه. فقد سجلت كارولين جورا (39 عاماً) من مدينة هامبورغ بشمالي ألمانيا، رقماً قياسياً عالمياً بعرض أكثر من 11000 زجاجة من طلاء الأظفار في منزلها مستوردة من 54 دولة مختلفة.

وتخطط كارولين وفقاً لموقع «أوريسا بوست» لافتتاح متحف تحت عنوان «أرض العجائب في طلاء الأظفار».

ونالت جائزة بسبب احتفاظها بأكبر مجموعة من طلاءات تلميع الأظفار في العالم من قبل معهد التسجيل الألماني (RID).

وقالت كارولين إنها اشترت أول زجاجة من طلاء الأظفار في سن 15 بماركين ألمانيين، بلون أزرق، وكانت سعيدة بهذا الأمر.

وقد احتفظت كارولين بزجاجاتها الأولى من طلاء الأظفار ومنحتها مكاناً خاصاً في منزلها. وصممت لاحقاً عشرات الأرفف والصناديق ومساحات العرض الأخرى لعرض آلاف زجاجات طلاء الأظفار لديها.