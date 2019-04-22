جين يسبب عقم الرجال

المصدر: دبي - عمر حرزالله

اكتشف باحثون صينيون أن الفئران التي تفتقر إلى "جين إصلاح" مهم تصاب بالعقم. ويأمل الباحثون وفقاً لـ"ديلي ميل" في أن يوفر هذا الاكتشاف إجابات عن الانخفاض في عدد الحيوانات المنوية ومدى جودتها لدى الرجال في جميع أنحاء العالم . ويعد الجين XRCC1 ضرورياً لتنمية الحيوانات المنوية، وزيادة عددها، وحركتها السريعة، وشكلها الطبيعي، وتركيزها بحالة صلبة.

وفي السابق، لم يكن من الواضح مدى أهمية هذا الجين لخصوبة الرجال. لكن الدراسة الجديدة وجدت أنه الشيء الوحيد الذي يحدد جودة الحيوانات المنوية في مجموعة من ذكور الفئران.

يقول الخبراء إن هذه الاكتشافات تستدعي إجراء أبحاث على البشر، حيث تشير البيانات إلى ارتفاع العقم عند الذكور. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما الذي قد يسبب نقصاً في هذا الجين.