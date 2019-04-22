رحلة صيد فزاع

المصدر: البيان الالكتروني

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، صوراً ومقاطع فيديو خلال قيام سموه برحلة صيد، على حسابه الخاص في انستغرام والسناب شات، متضمنة أبياتاً شعرية يقول فيها:



يا بحر انا بواخرك في المواني

مْحمّله لكن.. من دون حمّال

ليت الجبال اللي تراك وْتراني

إللي لها ذاري من الشمس وظلال

تنحت أحاسيسي ما بين المحاني

وتصير مضرب للمثل بين الامثال

