رحلة صيد #فزاع نشر سمو الشيخ #حمدان_بن_محمد بن راشد، ولي عهد #دبي، صوراً ومقاطع فيديو خلال قيام سموه برحلة صيد، على حسابه الخاص في انستغرام والسناب شات، متضمنة أبياتاً شعرية يقول فيها: يا بحر انا بواخرك في المواني مْحمّله لكن.. من دون حمّال ليت الجبال اللي تراك وْتراني إللي لها ذاري من الشمس وظلال تنحت أحاسيسي ما بين المحاني وتصير مضرب للمثل بين الامثال @faz3 #البيان_القارئ_دائما

A post shared by AlbayanNews (@albayannews) on Apr 21, 2019 at 10:01pm PDT