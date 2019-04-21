اللهم بلِّغنا رمضان

المصدر: تصوير- عماد علاء الدين

حنين يتجدد كل عام لأيام السكينة والصفاء والرحمة والإخاء، يمثلها شهر رمضان المبارك الذي لاحت في أفق الزمان تباشيره، ليتخذ الجميع استعداده بطريقته، هنا فتيات ينسجن فانوساً رمضانياً كبيراً بخيوط ملونة بديعة تحكي احتضان كل الألوان على أرض التسامح.. فاللهم بلِّغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين.



يستعد الجميع لشهر رمضان المبارك الذي تلوح تباشيره، فيستقبله الناس كل على طريقته.. فتيات ينسجن فانوساً رمضانياً بخيوط ملونة تحكي احتضان كل الألوان على أرض #التسامح.

تصوير- عماد علاء الدين#صحيفة_ذكية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/xzlK2OKyFo — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢١ أبريل ٢٠١٩