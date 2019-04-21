اللهم بلِّغنا رمضان

المصدر:
  • تصوير- عماد علاء الدين
التاريخ:

حنين يتجدد كل عام لأيام السكينة والصفاء والرحمة والإخاء، يمثلها شهر رمضان المبارك الذي لاحت في أفق الزمان تباشيره، ليتخذ الجميع استعداده بطريقته، هنا فتيات ينسجن فانوساً رمضانياً كبيراً بخيوط ملونة بديعة تحكي احتضان كل الألوان على أرض التسامح.. فاللهم بلِّغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين.
 

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