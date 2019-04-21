عقار للسكري يقي من أمراض الكلى

المصدر: دبي - عمر حرزالله

اكتشف الباحثون أن دواء يساعد على السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى المصابين بداء السكري، يقي أو يبطئ أمراض الكلى، والتي تسبب ملايين الوفيات في كل عام وتتطلب من المصابين استخدام غسيل الكلى للبقاء على قيد الحياة.

يقول الأطباء إنه من الصعب المبالغة في أهمية هذه الدراسة، وماذا يعني الحد من هذه المشكلة التي تتفاقم بسبب وباء السمنة. واختبر الباحثون الأمريكيون وفقاً لـ«ديلي ميل»، عقار «إنفوكانا» الذي تنتجه شركة «يانسن» للصناعات الدوائية.

ونوقشت النتائج أخيراً، في مؤتمر طبي بأستراليا ونشرتها مجلة «نيو إنجلند» الطبية. ويمكن أن يلحق السكري الضرر بالكلى بمرور الوقت، ما يتسبب بفشل كلوي في نهاية المطاف.