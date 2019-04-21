«الجامي».. طعام الأجداد على موائد الأحفاد

المصدر: رصد وتصوير: عبد الله بن ربيع

يلتقط عبد الله بن ربيع مفردات الحياة في الإمارات، متشبثاً بالأشياء في مسافاتها الأكثر حضوراً في ماضي الزمان، حيث الأصالة والوفاء لكل ما رفد الشعب الإماراتي بالحياة، عبر الدهور والأجيال.

«البيان» تقدم هذه المساحة ليحكي بعدسته عفوية وتفاصيل ووجوه تلك الخصوصية الفلكلورية، لإبقائها حية في ذاكرتنا، صوناً لميراثنا التليد، الذي نستمد منه الطاقة الملهمة نحو المستقبل.

لكل بلد تراثه وتقاليده النابعة من ماضي أهله العريق، ومن البيئة البدوية في الإمارات التي اعتمدت كثيراً على منتجات الألبان، كغيرها من بوادي الوطن العربي الكبير، يأتينا «الجامي»، وهو أكلة تراثية إماراتية عريقة، لا يزال الناس يستمتعون بها إلى يومنا هذا، وهي عبارة عن لبن متجمد يقدم مع السمن، يحضر من اللبن الطبيعي الطازج، وهو من أطيب الأكلات الشعبية الإماراتية المعروفة ذات المكانة الخاصة. لتحضير «الجامي»، يوضع مقدار معين من اللبن في وعاء على نار هادئة، ويترك لمدة 30 إلى 40 دقيقة دون تقليب.

مع الحذر والانتباه من غليان اللبن وفورانه. وعندما يصبح اللبن مكوناً من طبقتين مفصولتين، طبقة ثقيلة في الأسفل وطبقة مائية في الأعلى، يرفع الإناء من على النار، ويتم التخلص من الماء باستخدام المصفاة، ونبقي على اللبن المتكتل في أسفل الوعاء. يوضع اللبن المتكتل بعد التخلص من الماء تماماً في وعاء على حدة. ويقدم الجامي مع السمن البلدي.