النحل ينجو من حريق «نوتردام»

المصدر: دبي -البيان

نجا السكان الأصغر حجماً في كاتدرائية نوتردام من الحريق المدمر، الذي أتى على معظم سطح الكاتدرائية، وأسقط برجها الشهير.

وحسب «بي بي سي» فإنه كان يُعتقد، في بداية الأمر، أن نحو 200 ألف نحلة تعيش في خلايا، فوق سطح المبنى العريق في العاصمة الفرنسية باريس، قد نفقت من جراء الحريق. لكن مُربي النحل في الكاتدرائية، نيكولا جيان، قال إن النحل لا يزال على قيد الحياة ويصدر طنيناً.

ويعتني جيان بثلاث خلايا نحل، منذ إنشائها في الكاتدرائية عام 2013. وكان ذلك جزءاً من مبادرة لزيادة أعداد النحل في أنحاء باريس. وتوجد خلايا النحل في الطرف الجنوبي للمبنى ما أبقاها بعيداً عن النار.