متجر في السويد يأتي إلى الزبائن

المصدر: دبي - فاتن صبح

مشقة القيادة لمدة ساعة من منزلها الريفي في السويد لإحضار قارورة حليب من المتجر، دفعت بهانا لينا مازيتي، خبيرة العلاقات العامة (29 عاماً)، إلى ابتكار حلٍّ يشكّل بديلاً حديثاً قادراً على القيادة والركن الذاتيين فكان «موبي مارت».

متاجر «موبي مارت» عبارة عن حجرات منفصلة خالية من الموظفين، مزودة بأنظمة مدمجة لجرد المخزون والدفع والأمان. ويمكن للعملاء دخول تلك المتاجر عبر تطبيقات الهواتف الذكية ويقومون بالتسوق ويخرجون، دون حاجة لوجود صاحب المتجر. وتمثل كل طرز الحجرات فتحاً مبكراً في عالم الإبداعات التي ينوي عدد متزايد من المصممين بناءها للمستقبل.