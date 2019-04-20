المصدر: تصوير: عيسى البلوشي

صُمّم برواز دبي ليكون خطاً خيالياً فاصلاً بين معالم دبي القديمة والحديثة في مكان واحد، حيث يتمكّن الزوار من مشاهدة المدينة من كافة الاتجاهات، فيتأملون شمالاً مدينة دبي القديمة، وخور دبي مع القوارب والأسواق المحيطة به. أما بالنظر جنوباً، فستخطف روعة الجزء الجديد من دبي أنفاسهم، بمشاهدة ناطحات السحاب المضيئة، والمراسي المتلألئة، وغيرها من أبرز المظاهر العمرانية الحديثة.

صُمّم #برواز_دبي ليكون خطاً خيالياً فاصلاً بين معالم #دبي القديمة والحديثة في مكان واحد، حيث يتمكّن الزوار من مشاهدة المدينة من الاتجاهات كافة.



تصوير- عيسى البلوشي#صحيفة_ذكية#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/tCRfpMjpS1 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٢٠ أبريل ٢٠١٩