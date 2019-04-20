برواز دبي

المصدر:
  • تصوير: عيسى البلوشي
التاريخ:

صُمّم برواز دبي ليكون خطاً خيالياً فاصلاً بين معالم دبي القديمة والحديثة في مكان واحد، حيث يتمكّن الزوار من مشاهدة المدينة من كافة الاتجاهات، فيتأملون شمالاً مدينة دبي القديمة، وخور دبي مع القوارب والأسواق المحيطة به. أما بالنظر جنوباً، فستخطف روعة الجزء الجديد من دبي أنفاسهم، بمشاهدة ناطحات السحاب المضيئة، والمراسي المتلألئة، وغيرها من أبرز المظاهر العمرانية الحديثة.

 

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