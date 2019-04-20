حلاق يرسم المشاهير على رؤوس الزبائن

المصدر: شاوشينغ (الصين) - رويترز

يقدم الحلاق الصيني وانغ جيان فنغ (39 عاماً)، المقيم في إقليم شاوشينغ في شرق الصين، قصات شعر غير مألوفة لزبائنه.

حيث يرسم وجوه المشاهير على رؤوسهم من الخلف. ويمكن لوانغ رسم وجه أي شخصية مشهورة على الرؤوس، بدءاً من الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ والكولونيل ساندرز، مؤسس سلسلة مطاعم كنتاكي ومروراً بنجوم السينما مثل بروس لي وجان رينو، وليس انتهاءً بنجوم الرياضة.

وكان وانغ قد استلهم فكرته، بعد مشاهدته مقطعاً مصوراً على الإنترنت، لمصفف الشعر الأمريكي الشهير روب فيريل، الذي يرسم وجوه المشاهير على فروة رأس زبائنه. وقرر وانغ محاكاته في الصين. وذاع صيت وانغ بعد نجاحه في نحت أول وجه على فروة الرأس في 2015، وزاد الإقبال عليه من كل الأقاليم والمدن الصينية للحصول على رسم مميز لوجه أحد المشاهير من ابتكار وانغ.

وقال وانغ: «إنه نوع من الفن، ينبع من الحياة ويتجاوز ذلك».

ويمضي وانغ أسبوعين شهرياً على الطريق، حيث يعطي دروساً عن كيفية رسم النماذج الأساسية على رؤوس الزبائن في أنحاء البلاد للحلاقين ومصففي الشعر في سلاسل صالونات كبيرة. وبخلاف إدارة صالون الحلاقة الخاص به يقدم وانغ منحوتات الشعر لنحو 8 أو 10 زبائن شهرياً، فيما تبلغ تكلفة كل قصة نحو 30 دولاراً، فيما يمكن لوانغ الانتهاء من صنع نموذج كامل خلال ساعة.